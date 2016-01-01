K1656-166 Проект двухэтажного дома с чердаком общей площадью 165,9 м2 и размерами 12,46 х 10,46 м.
Plan of the first floor of the house
Plan of the second floor of the house
Facades of the house
Section of the house
|НАИМЕНОВАНИЕ
|ХАРАКТЕРИСТИКА
|Общая площадь
|165,9 м2
|Габариты дома
|12,46 х 10,46 м
|Высота 1-го этажа (в чистоте)
|3,0 м
|Высота 2-го этажа (в чистоте)
|3,0 м
|Высота дома в коньке (от уровня чистого пола 1-го этажа)
|10,101 м
|Фундамент
|монолитный ж.б. плитный или ленточный или свайно-ростверковый
|Стены несущие
|кирпичные, газобетонные (газосиликатные), керамические блоки (теплая керамика), керамзитобетонные, каркасные или брусовые деревянные
|Перекрытия
|монолитные ж.б., сборные или деревянные
|Кровля
|металлочерепица или гибкая (мягкая) кровля
|Возможность внесения изменений в проект
|Да, любые изменения
|Состав проекта
|АР (архитектурные решения), КР (конструктивные решения), ИР (инженерные решения)
|Стоимость проекта
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