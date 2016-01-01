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Проект большого загородного дома с террасами K3066-360

Главный фасад дома

Главный фасад дома

Готовый проект большого 2-х этажного оригинального загородного дома K3066-360 с подвалом, двумя террасами, небольшим балконом общей площадью 359,3 м2 и габаритными размерами 16,8 х 18,7 м.

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План цокольного этажа дома

План цокольного этажа дома

В подвале коттеджа расположены: лестница, топочная, помещение.

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План 1-го этажа дома

План 1-го этажа дома

На первом этаже коттеджа расположены: тамбур, холл, два санузла, лестницы, гостевая, кухня-столовая, две гостиных, кабинет.

План 2-го этажа дома

План 2-го этажа дома

На втором этаже коттеджа расположены: холл, коридор, два с/у с ванной, постирочная, четыре спальни и две гардеробных.

Фасады дома

Фасады дома

На картинке представлены фасады здания с четырех сторон - главный, задний, левый и правый фасады.

Разрез дома

Разрез дома

Разрез дома.

Основные характеристики дома

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА
Общая площадь 359,3 м2
Габариты дома 16,8 х 18,7 м
Высота цокольного этажа (в чистоте) 2,7 м
Высота 1-го этажа (в чистоте) 3,0 м
Высота 2-го этажа (в чистоте) 3,0 м
Высота дома в коньке (от уровня чистого пола 1-го этажа) 9,534 м
Фундаменты монолитная ж.б.фундаментная плита
Стены несущие (возможные варианты) кирпичные, газобетонные (газосиликатные), керамические блоки (теплая керамика)
Перекрытия монолитные или сборные ж.б.
Кровля черепица или гибкая (мягкая) кровля
Возможность внесения изменений в проект Да, любые изменения
Состав проекта АР (архитектурные решения), КР (конструктивные решения), ИР (инженерные решения)
Стоимость проекта Смотри ПРАЙС-ЛИСТ
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