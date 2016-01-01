Готовый проект большого 2-х этажного оригинального загородного дома K3066-360 с подвалом, двумя террасами, небольшим балконом общей площадью 359,3 м2 и габаритными размерами 16,8 х 18,7 м.
В подвале коттеджа расположены: лестница, топочная, помещение.
На первом этаже коттеджа расположены: тамбур, холл, два санузла, лестницы, гостевая, кухня-столовая, две гостиных, кабинет.
На втором этаже коттеджа расположены: холл, коридор, два с/у с ванной, постирочная, четыре спальни и две гардеробных.
На картинке представлены фасады здания с четырех сторон - главный, задний, левый и правый фасады.
Разрез дома.
|НАИМЕНОВАНИЕ
|ХАРАКТЕРИСТИКА
|Общая площадь
|359,3 м2
|Габариты дома
|16,8 х 18,7 м
|Высота цокольного этажа (в чистоте)
|2,7 м
|Высота 1-го этажа (в чистоте)
|3,0 м
|Высота 2-го этажа (в чистоте)
|3,0 м
|Высота дома в коньке (от уровня чистого пола 1-го этажа)
|9,534 м
|Фундаменты
|монолитная ж.б.фундаментная плита
|Стены несущие (возможные варианты)
|кирпичные, газобетонные (газосиликатные), керамические блоки (теплая керамика)
|Перекрытия
|монолитные или сборные ж.б.
|Кровля
|черепица или гибкая (мягкая) кровля
|Возможность внесения изменений в проект
|Да, любые изменения
|Состав проекта
|АР (архитектурные решения), КР (конструктивные решения), ИР (инженерные решения)
|Стоимость проекта
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