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Проект дома с подвалом и мансардой K3070-320

Главный фасад дома

Главный фасад дома

K3070-320 Проект 2-х этажного загородного дома с террасой, подвалом и мансардой общей площадью 319,5 м2 и габаритными размерами 10,3 х 13,8 м.

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Plan of the basement

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План 1-го этажа дома

План 1-го этажа дома

Plan of the first floor of the house

План 2-го этажа дома

План 2-го этажа дома

Plan of the second floor of the house

План мансарды

План мансарды

Plan of the attic

Фасады дома

Фасады дома

Facades of the house

Разрез дома

Разрез дома

Section of the house

Основные характеристики дома

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА
Общая площадь 319,5 м2
Габариты дома 10,3 х 13,8 м
Высота подвала (в чистоте) 2,7 м
Высота 1-го этажа (в чистоте) 3,0 м
Высота 2-го этажа (в чистоте) 2,7 м
Высота мансарды (в чистоте) 2,1 м
Высота дома в коньке (от уровня чистого пола 1-го этажа) 9,216 м
Фундаменты монолитная ж/б фундаментная плита
Стены несущие (возможные варианты) кирпичные, газобетонные (газосиликатные), керамические блоки (теплая керамика)
Перекрытия монолитные или сборные ж.б.
Кровля черепица или гибкая (мягкая) кровля
Возможность внесения изменений в проект Да, любые изменения
Состав проекта АР (архитектурные решения), КР (конструктивные решения), ИР (инженерные решения)
Стоимость проекта Смотри ПРАЙС-ЛИСТ
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