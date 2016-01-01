K3070-320 Проект 2-х этажного загородного дома с террасой, подвалом и мансардой общей площадью 319,5 м2 и габаритными размерами 10,3 х 13,8 м.
Plan of the basement
Plan of the first floor of the house
Plan of the second floor of the house
Plan of the attic
Facades of the house
Section of the house
|НАИМЕНОВАНИЕ
|ХАРАКТЕРИСТИКА
|Общая площадь
|319,5 м2
|Габариты дома
|10,3 х 13,8 м
|Высота подвала (в чистоте)
|2,7 м
|Высота 1-го этажа (в чистоте)
|3,0 м
|Высота 2-го этажа (в чистоте)
|2,7 м
|Высота мансарды (в чистоте)
|2,1 м
|Высота дома в коньке (от уровня чистого пола 1-го этажа)
|9,216 м
|Фундаменты
|монолитная ж/б фундаментная плита
|Стены несущие (возможные варианты)
|кирпичные, газобетонные (газосиликатные), керамические блоки (теплая керамика)
|Перекрытия
|монолитные или сборные ж.б.
|Кровля
|черепица или гибкая (мягкая) кровля
|Возможность внесения изменений в проект
|Да, любые изменения
|Состав проекта
|АР (архитектурные решения), КР (конструктивные решения), ИР (инженерные решения)
|Стоимость проекта
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